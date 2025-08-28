Nhận định bóng đá Sunderland vs Brentford 21h00 ngày 30/8: Nối mạch bất bại

Sunderland sẽ đối đầu với Brentford trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 3 Ngoại hạng Anh. Chưa bao giờ Sunderland thắng được Brentford bởi vậy kịch bản Brentford có thêm điểm số là rất khả quan.

Nhận định soi kèo Sunderland vs Brentford 21h00 ngày 30/8

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Sunderland vs Brentford

Sunderland đã chi tới 165 triệu Euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhưng họ vẫn thua Burnley với tỷ số 0-2. Điểm yếu của Sunderland nằm ở việc thiếu ổn định khi đá với những đội có lối chơi kỷ luật rõ ràng. Hàng tiền vệ của Sunderland được củng cố thêm bởi kinh nghiệm của Granit Xhaka tuy vậy việc ghi bàn vẫn còn phải cải thiện nhiều hơn. Vốn dĩ cơ hội mà Sunderland tạo ra không hề ít nhưng họ phung phí quá nhiều vì phối hợp thiếu ăn ý. Đá sân nhà trận tới Sunderland dược hy vọng sẽ sử dụng lối chơi tấn công và dồn ép đối thủ.

Brentford đang có một khởi đầu mùa giải khá bất ổn. Bầy ong để thua Nottingham Forest đang sa sút phong độ với tỷ số 3-1 nhưng lại thắng Aston Villa với tỷ số 1-0. Nhìn chung dưới thời HLV Thomas Frank, Brentford không dễ bị đánh bại chút nào. Tính trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì Bầy ong mới chỉ thua đúng 3 trận.

Mùa hè vừa qua Brentford mất Mbeumo vào tay Man Utd cho nên tuyến trên phần nào đó thiếu mất đi một công thần ghi bàn hiệu quả, tuy vậy tân binh Ouattara (từ Bournemouth) đã nhanh chóng thể hiện và mở tài khoản với bàn thắng duy nhất trong trận gặp Aston Villa.

Sunderland với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ dâng cao đội hình và cố gắng áp đặt thế trận giống như cách họ đã làm với West Ham. Mèo đen muốn tìm cách kiểm soát khu trung tuyến với sự điều tiết của Granit Xhaka và tấn công mạnh mẽ ở hai biên. Đây là một trận đấu cực kỳ cân bằng và khó đoán. Sunderland có lợi thế sân nhà và một đội hình chất lượng song lại vừa bộc lộ sự thiếu ổn định khi thua 0-2 trước Burnley. Brentford có phong độ tốt hơn, hàng thủ chắc chắn hơn nhưng điểm yếu là đá sân khách kém.

Điểm tựa cho Brentford là thành tích chưa bao giờ thua Sunderland mỗi khi gặp nhau. Nhiều khả năng hai đội cùng chia điểm cuộc đối đầu sắp tới.

Bảng tỷ lệ kèo trận Sunderland vs Brentford

Sau đây là bảng kèo trận đấu giữa Sunderland vs Brentford trong khuôn khổ Vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 30/8 tới.

Soi kèo chấp trận Sunderland vs Brentford

Với sự cân bằng của hai đội thì kèo chấp lần này rất khó lựa chọn. Tuy nhiên khi Brentford đang có hàng thủ tốt, lựa chọn cửa Brentford đồng banh có vẻ an toàn hơn đôi chút. Ngoài ra Brentford cũng chưa bao giờ thua Sunderland khi nhìn vào lịch sử đối đầu.

Toàn trận : Brentford đồng banh

Soi kèo châu Âu trận Sunderland vs Brentford

Điều thú vị khi nhìn vào lịch sử đối đầu giữa Sunderland và Brentford đó là cứ khi nào Brentford thắng Sunderland thì trận sau sẽ Hòa. Lần gần nhất hai đội gặp nhau Brentford đã giành chiến thắng, vậy khả năng cao là trận tới Hòa. Nếu nhìn vào những gì hai đội đã thể hiện hoàn toàn có lý do để tin tưởng kịch bản mỗi đội 1 điểm.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Sunderland vs Brentford

3/5 lần hai đội gặp nhau nổ Tài với ít nhất 3 bàn thắng. Cả hai được nhận định sẽ chơi đôi công và hứa hẹn mang đến nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. Gần đây Sunderland và Brentford bộc lộ nhiều bất ổn nơi hàng phòng ngự vì vậy cơ hội để hai đội khai thác bàn thắng là có.

Toàn trận : Tài 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Sunderland vs Brentford

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Sunderland vs Brentford sẽ là 2-2

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-2

Tổng kết

Kèo chấp : Brentford +0

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Sunderland vs Brentford trong khuôn khổ Vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 30/8. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.