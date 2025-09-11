Nhận định bóng đá Atalanta vs Lecce 20h00 ngày 14/9: Tìm lại phong độ

Atalanta sẽ tiếp đón Lecce trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 3 Serie A. Atalanta đang xuống phong độ cho nên gặp Lecce là cơ hội tốt để tìm lại cảm giác chiến thắng.

Nhận định soi kèo Atalanta vs Lecce 20h00 ngày 14/9

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Atalanta vs Lecce

Atalanta khởi đầu mùa giải năm nay khá chậm chạp. Dù chỉ phải gặp những đội bóng mới thăng hạng tuy vậy Atalanta chỉ có được 2 trận Hòa: hòa Pisa 1-1 ở vòng 1 và hòa Parma 1-1 mới đây. Với chỉ 2 điểm, Atalanta đang gây ra sự thất vọng lớn và rất cần một chiến thắng. Đáng lẽ ra gặp các đội bóng yếu thì Atalanta nên chắt chiu điểm số. Các tân binh mới gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Hàng thủ chơi vốn an toàn của Atalanta đã phải hứng chịu tới 11 bàn thua trong 5 trận đấu gần nhất quả thực không hề yên tâm một chút nào.

Tình hình của Lecce cũng không kém hơn là bao nhưng họ vốn là đội bóng yếu. Lecce chưa có được bàn thắng nào sau 2 vòng đấu. Đáng nói là Lecce phải bán đi tiền đạo số một là Krstovic cho chính Atalanta, đối thủ của họ vòng đấu tới. Đây là tổn thất khó bù đắp và nhìn chung Krstovic thậm chí còn biết cách để ghi bàn vào lưới đội bóng cũ để ghi điểm trong mắt đội bóng mới. Thầy trò HLV Marco Giampaolo sẽ phải đối mặt với bài toán vô cùng khó khăn.

Thông thường các cầu thủ khi gia nhập đội mới lại hay ghi bàn vào lưới các đội bóng cũ, chính vì thế Krstovic được xem là tâm điểm của cuộc đối đầu này. Lecce đá sân khách phải từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng để lùi sâu, chơi phòng ngự số đông và hy vọng vào những pha phản công hiếm hoi. Kể cả Atalanta đang có phong độ tệ thì chất lượng nhân sự cũng như đẳng cấp của Lecce vẫn hoàn toàn khác biệt. Rất khó để Lecce đứng vững khi mất đi quân bài chủ chốt vào tay đối thủ.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định Atalanta sẽ thắng cách biệt Lecce trên sân nhà của mình.

Bảng tỷ lệ kèo trận Atalanta vs Lecce

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Atalanta vs Lecce trong khuôn khổ Vòng 3 Serie A diễn ra vào ngày 14/9 tới.

Soi kèo chấp trận Atalanta vs Lecce

Atalanta chấp sâu tới 1.25 trái trước Lecce dù 5 trận gần nhất không thắng. Trong bối cảnh Lecce khô hạn bàn thắng thì Atalanta cần phải chắt chiu cơ hội lên bóng để ghi bàn. Khả năng cao là Atalanta thắng Lecce và sạch lưới. 3/4 lần đối đầu gần nhất Atalanta thắng kèo chấp trước Lecce cho nên cửa trên vẫn đáng tin.

Toàn trận : Atalanta -1.25

Soi kèo châu Âu trận Atalanta vs Lecce

Quyết tâm của Atalanta rất lớn bởi họ được đá sân nhà và rất cần chiến thắng để giải tỏa áp lực. Lecce đang khó khăn trên hàng công và còn phải đá trên sân của một đội bóng mạnh, dự báo lành ít dữ nhiều. Anh em bet thủ nên vững tin vào cửa đội nhà thắng.

Toàn trận : Atalanta thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Atalanta vs Lecce

Trước kia cặp đấu giữa Atalanta và Lecce thường xuyên nổ Tài tưng bừng nhưng những lần gặp mặt gần đây lại không ra nhiều bàn thắng. 3/4 lần đối đầu vừa qua giữa hai đội ra Xỉu với không quá 2 bàn. Nhìn chung mức kèo 2.75 trái khuyến nghị theo Xỉu.

Toàn trận : Xỉu 2.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Atalanta vs Lecce

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Atalanta vs Lecce sẽ là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-0

Tổng kết

Kèo chấp : Atalanta -1.25

Kèo châu Âu : Atalanta thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.75 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Atalanta vs Lecce trong khuôn khổ Vòng 3 Serie A diễn ra vào ngày 14/9. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.