Nhận định bóng đá Napoli vs Pisa 01h45 ngày 23/9: Già dặn gặp Tân binh

Napoli sẽ tiếp đón Pisa trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 4 Serie A. Là tân binh mới lên hạng nên Pisa rất khó làm nên chuyện trước một Napoli già dơ.

Nhận định soi kèo Napoli vs Pisa 01h45 ngày 23/9

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Napoli vs Pisa

Đội chủ nhà đang có một khởi đầu mùa giải không thể hoàn hảo hơn tại Serie A với 3 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn, chễm chệ trên ngôi đầu bảng cùng với Juventus và AC Milan. Mặc dù vậy Napoli vừa phải nhận một gáo nước lạnh khi để thua 0-2 trên sân của Manchester City trong trận ra quân tại Champions League. Không nói tới mặt trận C1 thì Napoli đang chơi bóng đá đầy tốc độ và sức mạnh. Những pha chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốc độ 2 biên là điểm mạnh của thầy trò HLV Conte.

Trận tới đá sân nhà là cơ hội quá tốt cho Napoli kiếm 3 điểm bởi đối thủ chỉ là một Tân binh mới lên hạng. Tình hình của Pisa lại hoàn toàn trái ngược. Pisa đang chìm sâu trong khủng hoảng với 3 trận toàn thua, ghi được 1 bàn và để thủng lưới 3 bàn, đứng ở vị trí thứ 18 trên BXH.

Lối chơi thực dụng và chỉ ưa phòng ngự khiến cho Pisa rất khó giành điểm. Bên cạnh đó sự non nớt về mặt kinh nghiệm và chênh lệch đẳng cấp đang khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Đội hình của Pisa không có ngôi sao lớn nào nên việc đối đầu với các đội mạnh chỉ dựa vào niềm tin.

Napoli sau thất bại tại mặt trận Cúp C1 chắc chắn sẽ trút cơn thịnh nộ lên Pisa. Với lợi thế sân nhà và sức mạnh vượt trội, Napoli sẽ dâng cao đội hình tấn công tổng lực để tìm kiếm một chiến thắng đậm, qua đó lấy lại tinh thần và củng cố ngôi đầu bảng. Pisa sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi sâu toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự nhưng như đã nói, đội khách quá non để trụ vững. Nếu trụ được hiệp 1 chưa chắc Pisa trụ được hết hiệp 2, đã vậy còn đá trên sân của Napoli.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định Napoli sẽ giành chiến thắng dễ dàng.

Bảng tỷ lệ kèo trận Napoli vs Pisa

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Napoli vs Pisa trong khuôn khổ Vòng 4 Serie A diễn ra vào ngày 23/9 tới.

Soi kèo chấp trận Napoli vs Pisa

Napoli chấp 1.5 trái nghĩa là phải thắng cách biệt 2 bàn để cửa trên có tiền. Napoli quá toàn diện so với Pisa. Ngoài ra Napoli cũng đang có chuỗi 4 trận sân nhà gần nhất đều thắng kèo chấp. Theo cửa trên là lựa chọn đáng tin.

Toàn trận : Napoli -1.5

Soi kèo châu Âu trận Napoli vs Pisa

Khả năng cao Napoli thắng và còn giữ sạch lưới trước Pisa. Hàng công của Pisa cực kỳ yếu kém và Napoli sẽ muốn có một chiến thắng hoàn hảo trên sân nhà. 3 điểm ngon ăn này không chỉ giúp Napoli giữ được vị trí mà còn cải thiện tinh thần sau trận thua trước Man City.

Toàn trận : Napoli thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Napoli vs Pisa

Pisa chơi không cẩn thận là vỡ trận và đây cũng là điều mà giới chuyên môn dự đoán về kết quả trận đấu. Mức kèo 2.5 trái theo Tài đảm bảo có tiền. Nếu Pisa để thủng lưới sớm thì anh em theo Tài rung đùi chờ niềm vui.

Toàn trận : Tài 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Napoli vs Pisa

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Napoli vs Pisa sẽ là 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 3-0

Tổng kết

Kèo chấp : Napoli -1.5

Kèo châu Âu : Napoli thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Napoli vs Pisa trong khuôn khổ Vòng 4 Serie A diễn ra vào ngày 23/9 tới. Hy vọng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.