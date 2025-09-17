Nhận định, soi kèo bóng đá Liverpool vs Everton 18h30 ngày 20/9: Xoay tua để đánh

Liverpool sẽ đối đầu với Everton trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 5 Ngoại hạng Anh. Liverpool cứ đá với Everton tại Anfield là thắng cho nên 3 điểm là dễ dàng.

Nhận định soi kèo Liverpool vs Everton 18h30 ngày 20/9

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Liverpool vs Everton

Nhà Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Lữ đoàn Đỏ đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, ghi tới 13 bàn. Mới đây nhất Liverpool thắng Burnley 1-0 nhờ vào bàn thắng trên chấm phạt đền của Salah trong những phút cuối cùng. Thời điểm này Liverpool đã hay lại còn hên, đá toàn thắng phút cuối. Dù cho những vòng đấu vừa qua Liverpool chơi tấn công khá tù nhưng không thể phủ nhận đó chỉ là ngày thi đấu đen đủi hiếm hoi. Nếu chơi đúng sức thì gần như đội nào gặp Liverpool cũng phải thủng lưới ít nhất 2 bàn.

Về phía Everton họ cũng đang khởi đầu mùa giải cực kỳ tốt so với những mùa trước. Everton năm nay đá chắc chắn và không còn thực dụng tới nhàm chán như mọi khi. Sau 3 mùa liên tiếp chỉ có 1 điểm trong 4 vòng đấu đầu tiên, Everton đã vươn lên nhóm đầu bảng với 7 điểm sau 2 chiến thắng thuyết phục trước Brighton và Wolves. Trận gần nhất Everton vừa có trận hòa 0-0 quan trọng trước Aston Villa, cho thấy đoàn quân của HLV David Moyes không chỉ đang chơi công hay mà còn biết cách phòng ngự vô cùng chặt và rắn khi cần.

Everton đang đạt phong độ khả quan nhưng việc phải làm khách tại Anfield chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi Liverpool đang thăng hoa. Derby Merseyside chỉ có đá sân nhà thì Everton mới mong làm nên chuyện. 10 trận gần nhất Everton làm khách tại Anfield thì 9 trận là ra về với thất bại. Liverpool cũng vừa phải mất sức trận gặp Atletico Madrid tại C1 song HLV Arne Slot luôn biết cách xoay tua hợp lý để Liverpool đủ sức chinh chiến trên mọi đấu trường.

Chiến thắng cho Liverpool là rõ ràng trong trận derby tới nhưng họ sẽ không đá theo kiểu “hủy diệt” mà sẽ chọn giữ sức với chiến thắng vừa đủ.

Bảng tỷ lệ kèo trận Liverpool vs Everton

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Liverpool vs Everton trong khuôn khổ Vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 20/9 tới.

Soi kèo chấp trận Liverpool vs Everton

Liverpool chấp Everton 1.25 trái nên theo cửa dưới. Everton chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 4 trận gần nhất. Thêm vào đó Liverpool cũng vừa phải chật vật mới thắng được Burnley 1-0 bằng pha đá phạt đền. Cách biệt 2 bàn trước một Everton đang cải thiện rõ rệt quả thực là thử thách khó. Anh em bet thủ theo cửa dưới là lựa chọn khôn ngoan.

Toàn trận : Everton +1.25

Soi kèo châu Âu trận Liverpool vs Everton

Cái vía làm khách tại Anfield và thua của Everton quá nặng, bằng chứng là họ thua 9/10 trận gần nhất trên sân nhà của Liverpool. Trong bối cảnh Liverpool đang thăng hoa thì Everton rất khó giành điểm số. Theo cửa đội nhà thắng là phương án duy nhất.

Toàn trận : Liverpool thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Liverpool vs Everton

6 trận derby Merseyside gần nhất đá trên sân Anfield đều về Xỉu. Lý do là bởi Liverpool luôn chơi một cách chắc cú trước gã hàng xóm và Everton cũng kém ở khả năng ghi bàn. Mức kèo 3 trái trận này thật sự như cho tiền những ai theo Xỉu.

Toàn trận : Xỉu 3 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Liverpool vs Everton

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Liverpool vs Everton sẽ là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-0

Tổng kết

Kèo chấp : Everton +1.25

Kèo châu Âu : Liverpool thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 3 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Liverpool vs Everton trong khuôn khổ Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 20/9 tới. Hy vọng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.