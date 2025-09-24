Nhận định, soi kèo bóng đá Leeds vs Bournemouth 21h00 ngày 27/9

Nhận định bóng đá Leeds vs Bournemouth 21h00 ngày 27/9: Cơn mưa bàn thắng

Leeds sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 6 Ngoại hạng Anh. Leeds có thành tích toàn thắng khi tiếp đón Bournemouth bởi vậy khả năng cao chủ nhà có 3 điểm.

Nhận định soi kèo Leeds vs Bournemouth 21h00 ngày 27/9

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Leeds vs Bournemouth

Leeds đang có một khởi đầu mùa giải khá tốt so với một tân binh. Sau 5 vòng đấu Leeds đã có được 7 điểm. Vòng đấu vừa qua Leeds có trận thắng 3-1 trước Wolves ngay trên sân khách. Tinh thần của toàn đội đang rất tự tin cho trận đấu tiếp theo gặp Bournemouth. Nhận thức được sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh, HLV Daniel Farke đã xây dựng một đội hình với các cầu thủ có thể hiện, tập trung gia cố hàng thủ và tiền vệ. Lối chơi của họ rất thực dụng, đá phòng ngự kỷ luật và tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công hoặc tình huống cố định.

Bournemouth cũng đang có một khởi đầu mùa giải cực kỳ ấn tượng và đầy tự tin. Sau chiến thắng lịch sử 1-0 trên sân của Tottenham, Bournemouth tiếp tục có được 1 điểm quý giá trong trận hòa 0-0 với Newcastle. Với 7 điểm sau 5 trận và đứng vị trí thứ 4, Bournemouth đang cho thấy mình là một đối thủ không thể xem thường. Đá với đội nào Bournemouth cũng không ngại dâng cao đội hình để áp sát đối thủ, đoạt bóng nhanh và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Lối chơi giàu năng lượng và không khoan nhượng này là vũ khí lợi hại nhất của họ.

Lợi thế về mặt thể hình là yếu tố quan trọng giúp Leeds hy vọng chiến thắng. Tuyến giữa của Bournemouth hơi yếu cho nên việc họ thắng hay thua còn phụ thuộc vào dàn tiền vệ chơi đủ tốt hay không. Leeds là đội bóng chơi rất chắc cú và có xu hướng đá phòng ngự phản công những trận gần đây. Điều này khiến cho đội khách khó lòng xuyên thủng mảnh lưới của Leeds dù hàng công đang chơi không tệ chút nào.

Hai đội sẽ chơi giằng co và nhiều khả năng bàn thắng phụ thuộc vào các tình huống cố định. Với lợi thế đối đầu thì Leeds được đánh giá cao hơn về cơ hội giành 3 điểm.

Bảng tỷ lệ kèo trận Leeds vs Bournemouth

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Leeds vs Bournemouth trong khuôn khổ Vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 27/9 tới.

Soi kèo chấp trận Leeds vs Bournemouth

Cả 4 lần tiếp đón Bournemouth tại Elland Road, Leeds đều thắng kèo chấp. Trên sân khách Bournemouth thua 3/5 kèo chấp gần nhất. Chưa kể Leeds đang có chuỗi bất bại 11 trận vừa qua đá sân nhà. Big bet cửa dưới đảm bảo có tiền.

Toàn trận : Leeds +0.25

Soi kèo châu Âu trận Leeds vs Bournemouth

Đây là một trận đấu cực kỳ cân bằng và khó đoán. Cả hai đội đều đang có phong độ cao, đều tự tin và sở hữu lối chơi khó chịu. Lợi thế sân nhà có thể sẽ là yếu tố quyết định cho Leeds giành 3 điểm bởi họ toàn thắng khi tiếp đón Bournemouth trong lịch sử.

Toàn trận : Leeds thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Leeds vs Bournemouth

Trên sân nhà Leeds chơi rất chắc cú, 4 trận sân nhà vừa qua không có quá nổi 2 bàn thắng. Ngoài ra lối chơi của Leeds rất khó xuất hiện nhiều pha lập công, đó là lý do 7/10 trận gần nhất của đội bóng này về Xỉu. Bournemouth cũng về Xỉu 4/5 trận đấu đã qua. Mức kèo 2.5 trái theo Xỉu là lựa chọn tốt nhất.

Toàn trận : Xỉu 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Leeds vs Bournemouth

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Leeds vs Bournemouth sẽ là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-0

Tổng kết

Kèo chấp : Leeds +0.25

Kèo châu Âu : Leeds thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Leeds vs Bournemouth trong khuôn khổ Vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 27/9. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.