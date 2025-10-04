Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan 01h45 ngày 6/10: Quay về với thực dụng

Juventus sẽ đối đầu với AC Milan trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 6 Serie A. Cả hai đội đều tấn công tưng bừng thời gian gần đây nhưng lần này thực dụng mới là chiến thuật chính.

Nhận định soi kèo Juventus vs AC Milan 01h45 ngày 6/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Juventus vs AC Milan

Juventus lại đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn. Bà đầm già thành Turin vừa để tuột mất chiến thắng một cách đáng tiếc trước Villarreal tại Cúp C1 khi để đối thủ gỡ hòa ở phút 90. Trận hòa này đã nối dài chuỗi trận không thắng của họ lên con số 4, trận nào cũng hòa. Juventus hiện tại đúng nghĩa công làm thủ phá nhưng như vậy vẫn còn đáng xem hơn là lối chơi thực dụng ôm bóng phòng ngự hết giờ. Mặc dù vậy Juventus cần phải đột phá hơn nữa và đối thủ sắp tới là liều thuốc thử quan trọng cho bản lĩnh của đội bóng áo tù.

Chiến thắng 2-1 vừa qua của AC Milan trước Napoli đã nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường của họ lên con số 5. Với sự tự tin đang lên cao, thầy trò HLV Pioli hành quân đến sân của Juventus và được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch thăng hoa của mình. Sau cú sảy chân bất ngờ ở ngày ra quân, AC Milan đã có một sự trở lại mạnh mẽ với 4 chiến thắng liên tiếp, leo một mạch lên nhóm đầu bảng với 12 điểm. Được dẫn dắt bởi tiền vệ tài hoa Luka Modric đã 40 tuổi, AC Milan càng đá lại càng hay.

Cả hai đội đang có những màn trình diễn trái ngược nhau. AC Milan đang thể hiện một sự cân bằng đáng nể giữa công và thủ khi hàng công ghi bàn đều đặn (trung bình 2 bàn/trận) và hàng thủ giữ sạch lưới 4/5 trận gần nhất. Ngược lại hàng công Juventus vẫn hoạt động hiệu quả trong khi hàng phòng ngự của họ lại cực kỳ mong manh, thủng lưới 11 bàn trong 4 trận đấu đã qua. Rõ ràng việc thiếu chắc chắn ở tuyến dưới là vấn đề lớn nhất mà Juventus phải cải thiện để hy vọng có điểm trước AC Milan.

Giới chuyên môn đánh giá AC Milan cao hơn nhưng Juventus là đội bóng chơi lì lợm. Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định hai đội chia điểm.

Bảng tỷ lệ kèo trận Juventus vs AC Milan

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Juventus vs AC Milan trong khuôn khổ Vòng 6 Serie A diễn ra vào ngày 6/10 tới.

Soi kèo chấp trận Juventus vs AC Milan

Nhà cái ra kèo đồng banh trận này nên theo Juventus. AC Milan đá sân khách không ổn định cho lắm còn Juventus luôn chứng tỏ được đẳng cấp trên sân nhà Allianz Arena. Chưa kể 11 trận gần nhất Juventus bất bại.

Toàn trận : Juventus đồng banh

Soi kèo châu Âu trận Juventus vs AC Milan

Một kết quả Hòa là hợp lý nhất cho cả hai đội. Trận này gặp đối thủ phản công mạnh thì Juventus đá tử thủ cũng là phương án không tồi. 4/8 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội là kết quả bất phân thắng bại. Thêm vào đó Juventus cũng hòa cả 4 trận đấu vừa qua.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Juventus vs AC Milan

Dạo gần đây Juventus và AC Milan nổ Tài tưng bừng song không có nghĩa trận đấu này lại ra nhiều bàn thắng. Cả hai đội chỉ kém nhau đúng 1 điểm trên BXH. Khả năng cao Juventus và AC Milan lựa chọn chiến thuật đá thực dụng như ngày nào thay cho lối chơi tấn công hổ báo thời gian qua. Nhà cái ra kèo 2.5 trái theo Xỉu là lựa chọn đáng cân nhắc.

Toàn trận : Xỉu 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Juventus vs AC Milan

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Juventus vs AC Milan sẽ là 1-1.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-1

Tổng kết

Kèo chấp : Juventus +0

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Juventus vs AC Milan trong khuôn khổ Vòng 6 Serie A diễn ra vào ngày 6/10 tới. Hy vọng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.