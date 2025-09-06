Nhận định bóng đá Fulham vs Leeds 21h00 ngày 13/9: Chia đôi niềm vui

Fulham sẽ đối đầu với Leeds trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 4 Ngoại hạng Anh. Fulham vẫn chưa có chiến thắng nào còn Leeds là đội có bản lĩnh sân khách rất tốt.

Nhận định soi kèo Fulham vs Leeds 21h00 ngày 13/9

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Fulham vs Leeds

Fulham vẫn đang đi tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Sau 2 trận hòa quả cảm 1-1 trước Brighton và Man Utd, thầy trò HLV Marco Silva đã phải nhận thất bại đầu tiên khi để thua 0-2 trên sân của Chelsea trận đấu gần nhất. Với 2 điểm sau 3 trận, Fulham đang rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí. Fulham vẫn như vậy, không phải là đội bóng chơi tấn công hoa mỹ nhưng cực kỳ khó thua. Mỗi khi cảm thấy không công được là Fulham chấp nhận lui về biến thành một khối phòng ngự vững chắc và rình rập cơ hội nếu có.

Leeds đã có một khởi đầu mùa giải đầy sóng gió. Họ có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Everton trong ngày trở lại Premier League tưởng chừng như mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng sau đó đã phải nhận một gáo nước lạnh khi bị Arsenal hủy diệt 0-5 tại Emirates. Vòng đấu vừa qua Leeds đã có một trận đấu kiên cường và giành được 1 điểm quý giá trong trận hòa 0-0 với Newcastle trên sân nhà. Với 4 điểm sau 3 trận, đây là một khởi đầu không hề tệ cho một tân binh.

Phải làm khách nên Leeds sẽ không ngần ngại chơi phòng ngự lùi sâu. Điểm mạnh của Leeds so với Fulham là thể hình và chiều cao tốt, giúp họ tận dụng lợi thế để tì đè các pha tấn công của đội chủ nhà và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định. Về phía Fulham thì sân nhà Craven Cottage luôn là điểm tựa vững chắc. 5 trận gần nhất đá sân nhà Fulham thắng 4 trận và hòa 1 trận, thậm chí đối thủ toàn là các đội mạnh như Nottingham, Man Utd, Al Ittihad.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định hai đội chia điểm đôi bên cùng có niềm vui. Fulham và Leeds đều đá rất lì nên khó phân thắng bại.

Bảng tỷ lệ kèo trận Fulham vs Leeds

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Fulham vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 13/9 tới.

Soi kèo chấp trận Fulham vs Leeds

Fulham chưa thắng trận nào và Leeds có lối chơi phòng ngự khó chịu, lựa chọn cửa dưới là hợp lý khi nhà cái xếp Fulham cửa trên chấp 0.5 trái. Leeds rất khó thua khi đá sân khách trừ khi gặp những đội mạnh (thua Arsenal 0-5 trên sân khách mới đây).

Toàn trận : Leeds +0.5

Soi kèo châu Âu trận Fulham vs Leeds

Đây là một trận đấu cực kỳ cân bằng và khó đoán. Fulham có lợi thế sân nhà nhưng lại chưa có được phong độ tốt nhất. Leeds sở hữu một đội hình giàu thể chất và lối chơi khó chịu, rất phù hợp để chơi lì lợm khi phải làm khách để kiếm 1 điểm. Kịch bản hai đội chia điểm là hợp lý hơn cả.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Fulham vs Leeds

Fulham và Leeds đều không có hàng công quá bùng nổ và có thể sẽ ưu tiên sự chắc chắn khi đối đầu với nhau lần này. Một trận đấu có ít bàn thắng rất dễ xảy ra. 5 trận gần nhất của Fulham toàn Xỉu. 6/7 trận đấu đã qua của Leeds cũng về Xỉu. Mức kèo 2.5 trái trận này theo Xỉu chắc chắn có niềm vui.

Toàn trận : Xỉu 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Fulham vs Leeds

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Fulham vs Leeds sẽ là 1-1.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-1

Tổng kết

Kèo chấp : Leeds +0.5

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Fulham vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 13/9 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.