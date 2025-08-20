Nhận định Serie A Cagliari vs Fiorentina 23h30 ngày 24/8: 3 điểm mang về

Cagliari sẽ chạm trán với Fiorentina trên sân nhà ở lượt trận mở màn Serie A mùa giải 2025/26. Fiorentina được đánh giá cao hơn khi thắng Cagliari cả 4 lần đối đầu gần nhất.

Nhận định soi kèo Cagliari vs Fiorentina 23h30 ngày 24/8

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Cagliari vs Fiorentina

Cagliari xếp thứ 15 ở mùa giải trước, vừa đủ để họ trụ hạng thành công. Mùa giải năm nay Cagliari mang về HLV Fabio Pisacane, một cựu hậu vệ của CLB. Sự thay đổi này mang ý nghĩa quan trọng về mặt chiến thuật và Cagliari được kỳ vọng sẽ nâng cao tinh thần chiến đấu và cải thiện thành tích.

Tất nhiên mục tiêu của Cagliari vẫn là trụ hạng trong bối cảnh chất lượng đội hình và sức mạnh vẫn còn thua xa những đội bóng khác tại Serie A. Cagliari đã có một mùa hè hoạt động tích cực khi mang về tiền đạo Roberto Piccoli từ Atalanta và mang về thủ thành Elia Caprile từ Napoli.

Nhằm cải thiện thành tích của mình, Fiorentina cũng thay HLV và mang về Stefano Pioli – HLV cũ của Al-Nassr. Lối chơi của Fiorentina vẫn còn là ẩn số nhưng nếu nhìn vào những gì mà Al-Nassr đã làm ở mùa trước, hoàn toàn có thể tin rằng Fiorentina sẽ đá một cách cân bằng công thủ và tập trung phối hợp bóng hai bên cánh. Mùa này Fiorentina giữ chân thành công thủ thành De Gea vốn là chốt chặn cực kỳ uy tín. Ngoài ra Fiorentina vừa trải qua trận đấu giao hữu chất lượng với MU, dù để thua trên chấm luân lưu nhưng đã cho thấy một bộ mặt khá tích cực.

Fiorentina là đội cửa trên nếu xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Dù đá sân khách nhưng Fiorentina có thể sẽ là đội kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Trước hàng phòng ngự chơi tổ chức của Cagliari, việc của Fiorentina là kiên nhẫn kéo giãn đội hình và tìm khoảng trống để khai thác. Vốn dĩ Cagliari là đội bóng yếu cho nên Fiorentina khá tự tin với kết quả ra về cùng 3 điểm. Trên mọi phương diện thì Fiorentina đều tỏ ra vượt trội so với đối thủ.

Bảng tỷ lệ kèo trận Cagliari vs Fiorentina

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Cagliari vs Fiorentina trong khuôn khổ Vòng 1 Serie A mùa giải 2025/26 diễn ra vào ngày 24/8 tới.

Soi kèo chấp trận Cagliari vs Fiorentina

Nhà cái ra kèo Fiorentina chấp Cagliari 0.25 trái là mức chấp khá nhẹ nhàng. Thống kê cho thấy Fiorentina thắng 5/6 kèo chấp gần nhất gặp Cagliari. Đội khách vượt trội về mọi mặt so với chủ nhà cho nên mức chấp 0.25 trái là món hời cho cửa trên.

Toàn trận : Fiorentina -0.25

Soi kèo châu Âu trận Cagliari vs Fiorentina

Lịch sử đối đầu gần đây cũng nghiêng về phía Fiorentina khi họ thắng 4, hòa 1 trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Với một đội hình chắc chắn và được dẫn dắt bởi một HLV kinh nghiệm, Fiorentina có đủ khả năng để giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách.

Toàn trận : Fiorentina thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Cagliari vs Fiorentina

Cagliari có lợi thế sân nhà tại Unipol Domus tuy vậy phong độ kém và hàng thủ dễ bị tổn thương khiến họ khó chơi sòng phẳng với Fiorentina. Nếu Cagliari cầm cự được càng lâu càng tốt thì trận đấu về Xỉu còn nếu thủng lưới sớm khả năng cao là về Tài. Với mức kèo 2.25 trái anh em bet thủ nên cân nhắc theo Xỉu.

Toàn trận : Xỉu 2.25 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Cagliari vs Fiorentina

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Cagliari vs Fiorentina sẽ là 0-1 nghiêng về phía Fiorentina.

Xoilac dự đoán tỷ số : 0-1

Tổng kết

Kèo chấp : Fiorentina -0.25

Kèo châu Âu : Fiorentina thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.25 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Cagliari vs Fiorentina trong khuôn khổ Vòng 1 Serie A diễn ra vào ngày 24/8 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.