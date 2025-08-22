Nhận định bóng đá Anh Burnley vs Sunderland 21h00 ngày 23/8: Đại chiến Tân binh

Burnley sẽ đối đầu với Sunderland trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 2 Ngoại hạng Anh. Sunderland chơi cực tốt ở trận đầu tiên cho nên giới chuyên môn đánh giá cao kịch bản đội khách ra về với điểm số.

Nhận định soi kèo Burnley vs Sunderland 21h00 ngày 23/8

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Burnley vs Sunderland

Burnley đã có một màn khởi đầu mùa giải đầy khó khăn khi phải làm khách trên sân của Tottenham và nhận thất bại nặng nề 0-3. Hàng công của họ gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong khi hàng thủ lại bộc lộ nhiều sơ hở. Tinh thần của toàn đội chắc chắn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cũng phải nói rằng Tottenham thời điểm này là đội bóng mạnh và chơi chặt chẽ cho nên Burnley cũng cần phải cố gắng nhiều hơn để bắt kịp với nhịp độ của giải Ngoại hạng Anh. Thử thách sắp tới sẽ dịu hơn đôi chút khi đối thủ là Sunderland cũng vừa mới thăng hạng.

Sunderland đã tạo ra bất ngờ lớn nhất vòng 1 khi hủy diệt West Ham với tỷ số 3-0 ngay tại Stadium of Light. Chiến thắng này không chỉ giúp họ có 3 điểm đầu tay mà còn mang lại một sự tự tin khổng lồ cho toàn đội. Các tân binh đã hòa nhập rất nhanh và cho thấy giá trị của mình. Với hơn 130 triệu Euro được đầu tư ở mùa hè chuyển nhượng vừa qua, nói không ngoa khi cho rằng chiều sâu và đẳng cấp của Mèo đen không thua kém những đội bóng tầm trung của Ngoại hạng Anh bây giờ.

Với lợi thế sân nhà Burnley sẽ cố gắng lấy lại thể diện sau trận thua đậm. Tuy nhiên nhiều khả năng họ vẫn sẽ chơi một cách thận trọng, ưu tiên sự an toàn của hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tấn công. Mùa giải này Burnley xác định đá trụ hạng cho nên chỉ cần không thua là được. Đội chủ nhà cũng không giấu giếm ý định chơi thủ Hòa kiếm 1 điểm bởi Sunderland đang rất hưng phấn sau chiến thắng 3-0 vừa qua.

Sunderland không chỉ vượt trội về chất lượng đội hình mà còn có phong độ và tinh thần tốt hơn rất nhiều. Lối chơi của Burnley có phần đơn điệu và dễ bị bắt bài. Dù có lợi thế sân nhà nhưng Burnley khó có thể tạo nên bất ngờ. Khả năng cao đôi bên chia điểm.

Bảng tỷ lệ kèo trận Burnley vs Sunderland

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Burnley vs Sunderland trong khuôn khổ Vòng 2 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 23/8 tới.

Soi kèo chấp trận Burnley vs Sunderland

Burnley chấp Sunderland 0.25 trái tất nhiên là phải theo cửa dưới. Nhìn vào những gì hai đội đã thể hiện sau lượt trận mở màn rõ ràng Sunderland là lựa chọn uy tín hơn. Bên cạnh đó Sunderland cũng thắng cả 3 kèo chấp gần nhất khi làm khách tại Turf Moor cửa Burnley.

Toàn trận : Sunderland +0.25

Soi kèo châu Âu trận Burnley vs Sunderland

Lợi thế sân nhà, lối chơi an toàn của Burnley sẽ giúp họ kiểm soát trận đấu, trong khi Sunderland dù khởi đầu tốt nhưng có thể gặp khó trên sân khách. 2/3 lần đối đầu vừa qua giữa hai đội là kết quả Hòa 0-0. Cửa Hòa là lựa chọn mà anh em bet thủ nên cân nhắc cho kèo châu Âu này.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Burnley vs Sunderland

Burnley được biết đến với lối chơi thực dụng, đề cao sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Sunderland đá công tốt nhưng trước khối phòng ngự dày đặc của Burnley e rằng khó có cơ xuyên thủng. Bằng chứng là 3 trận gần nhất Burnley và Sunderland gặp nhau chỉ có tổng cộng đúng 1 bàn thắng. Sunderland có hàng công mạnh nhưng cũng có thể chơi một cách toan tính hơn trên sân khách. Hàng công của Burnley đang rất bế tắc. Big bet theo kèo Xỉu 2.25 trái đảm bảo mang lại niềm vui.

Toàn trận : Xỉu 2.25 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Burnley vs Sunderland

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Burnley vs Sunderland sẽ là 0-0.

Xoilac dự đoán tỷ số : 0-0

Tổng kết

Kèo chấp : Sunderland +0.25

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.25 trái

Trên đây là nhận định soi kèo trận đấu giữa Burnley vs Sunderland trong khuôn khổ Vòng 2 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 23/8 tới. Mong rằng những nhận định từ chuyên gia xoilac sẽ giúp cho bạn có được lựa chọn chính xác nhất cho riêng mình.