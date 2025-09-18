Nhận định, soi kèo bóng đá Burnley vs Nottingham 21h00 ngày 20/9

Nhận định bóng đá Burnley vs Nottingham 21h00 ngày 20/9: Bất phân thắng bại

Burnley sẽ đối đầu với Nottingham trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 5 Ngoại hạng Anh. Burnley và Nottingham có lối chơi giống nhau vì thế giới chuyên môn đánh giá khả năng cao hai đội chia điểm.

Nhận định soi kèo Burnley vs Nottingham 21h00 ngày 20/9

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Burnley vs Nottingham

Burnley đang gặp khó khăn với 2 vòng đấu liên tiếp thất bại. Từ đầu mùa tới giờ Burnley đá 4 trận và thua 3. Rõ ràng với những gì mà Burnley đầu tư ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi thì đây thật sự là kết quả đáng thất vọng. Viễn cảnh trụ hạng đang mở rộng trước mắt cho đoàn quân của HLV Scott Parker. 7 bàn thua phải nhận là đủ để cho thấy sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh khi mà Burnley là đội chơi thủ tốt nhất giải Championship. Nếu muốn có điểm buộc lòng Burnley phải chơi hết sức mình trận tới tiếp đón Nottingham.

Với chỉ 4 điểm sau 4 vòng đấu, Nottingham khởi đầu khá chậm chạp. Điều này cũng dễ hiểu bởi đội hình của họ cần có thời gian để hòa nhập sau một kỳ chuyển nhượng khá đầu tư trên hàng công. Hệ thống phòng ngự của Nottingham thủng lưới tới 6 bàn trong 2 trận gặp Arsenal và West Ham mới đây, tệ hơn nữa là không có nổi 1 bàn thắng. Tinh thần của Nottingham đang ở mức thấp và nếu không cải thiện được điều này thì chuỗi trận bết bát đang chào đón Nottingham trong những vòng đấu kế tiếp.

Thi đấu trên sân khách luôn khiến cho Nottingham gặp khó và bằng chứng là 6 trận gần nhất đá xa nhà, Nottingham không thể thắng. 12 trận đấu gần nhất Nottingham chỉ có đúng 1 chiến thắng trước Brentford. Burnley thậm chí còn có kết quả tích cực hơn khi thắng 3/10 trận đấu vừa qua. Có lý do để hai đội cùng chia điểm trong bối cảnh đôi bên đều khát điểm nhưng lại thi đấu tệ hại. Đến cả lối chơi của Burnley và Nottingham cũng giống nhau: thực dụng và chỉ chơi rình rập.

Kịch bản mỗi đội 1 điểm là hợp lý hơn cả cho đôi bên cùng có niềm vui.

Bảng tỷ lệ kèo trận Burnley vs Nottingham

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Burnley vs Nottingham trong khuôn khổ Vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 20/9 tới.

Soi kèo chấp trận Burnley vs Nottingham

Burnley được chấp 0.25 trái dù được đá sân nhà. Đây là cơ hội quá tốt cho anh em bet thủ theo cửa dưới vì Burnley thắng 8/9 kèo chấp gần nhất gặp Nottingham.

Toàn trận : Burnley +0.25

Soi kèo châu Âu trận Burnley vs Nottingham

Đây là một trận đấu cực kỳ cân bằng và khó đoán. Cả hai đội đều đang có phong độ tệ và hàng thủ có vấn đề. Lợi thế sân nhà có thể sẽ là điểm tựa cho Burnley ít nhất không thua. Đối với kèo châu Âu này anh em bet thủ nên cân nhắc cửa Hòa.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Burnley vs Nottingham

Với việc hàng thủ của Burnley và Nottingham đều không được đánh giá cao, kịch bản cả hai cùng có bàn thắng là khả thi. Tuy nhiên Burnley và Nottingham đều đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm khi thường xuyên câm bàn. Mức kèo 2.5 trái theo Xỉu là phương án hợp lý cho giới đầu tư theo kèo.

Toàn trận : Xỉu 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Burnley vs Nottingham

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Burnley vs Nottingham sẽ là 1-1.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-1

Tổng kết

Kèo chấp : Burnley +0.25

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Burnley vs Nottingham trong khuôn khổ Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 20/9 tới. Hy vọng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.