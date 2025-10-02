Nhận định bóng đá Bournemouth vs Fulham 02h00 ngày 4/10: Duy trì mạch bất bại

Bournemouth sẽ đối đầu với Fulham trên sân nhà Vitality trong khuôn khổ Vòng 7 Ngoại hạng Anh. 5 vòng đấu vừa qua Bournemouth bất bại nên rất khó để Fulham ra về mà có điểm.

Nhận định soi kèo Bournemouth vs Fulham 02h00 ngày 4/10

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Bournemouth vs Fulham

Bournemouth đang chơi rất đồng đều ở cả 3 tuyến. Lối chơi kỷ luật và tấn công sắc bén giúp cho Bournemouth bất bại cả 5 vòng đấu gần nhất. Vòng đấu vừa qua Bournemouth cầm hòa Leeds với tỷ số 2-2 trên sân khách và đang tạm thời đứng thứ 6 trên BXH, hơn cả những ông lớn như Manchester City. Phong độ sân nhà của họ là một điểm tựa vững chắc khi chỉ thua 2/10 trận gần nhất. Những cú sút xa của Bournemouth đang tỏ ra hiệu quả và đây cũng là tiền đề cho thầy trò HLV Iraola chơi phòng ngự chủ động, luôn sẵn sàng chuyển đổi trạng thái.

Fulham để thua Aston Villa 1-3 vòng đấu vừa qua. Nhìn chung phong độ của Fulham gần đây cực kỳ tốt. 10 trận gần nhất họ thua đúng 2 trận, còn lại là 6 chiến thắng và 2 trận Hòa. Fulham của HLV Marco Silva là một tập thể được tổ chức tốt, chơi bóng một cách thực dụng nhưng không kém phần hiệu quả. Nhược điểm duy nhất của Fulham là phong độ sân khách. Khi thi đấu xa nhà sức mạnh của Fulham luôn là một dấu hỏi lớn khi chưa giành được chiến thắng nào kể từ đầu mùa.

Trước một Bournemouth đang trên đà thăng hoa, Fulham sẽ rất toan tính. Như mọi khi Fulham thường tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, đá lùi sâu, bịt kín các khoảng trống để ngăn cản những cú sút xa mà Bournemouth đang liên tục dội vào khung thành đối thủ. Cuộc chiến ở khu vực giữa sân giữa các tiền vệ đôi bên sẽ rất gay cấn. Khách quan mà nói trận đấu này vô cùng cân bằng. Bournemouth luôn chơi tốt tại Vitality trong khi Fulham đang thể hiện phong độ xuất sắc.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định hai đội sẽ chia điểm.

Bảng tỷ lệ kèo trận Bournemouth vs Fulham

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Bournemouth vs Fulham trong khuôn khổ Vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 4/10 tới.

Soi kèo chấp trận Bournemouth vs Fulham

Bournemouth chấp Fulham 0.5 trái trận này là cơ hội tốt để anh em bet thủ lên thuyền cửa dưới. Fulham đang chơi quá tốt và lối đá của họ luôn toát ra sự kỷ luật. Với một đội cần nhiều khoảng trống để tấn công như Bournemouth và gặp Fulham pressing không hề dễ có được bàn thắng.

Toàn trận : Fulham +0.5

Soi kèo châu Âu trận Bournemouth vs Fulham

Như đã nói thì một kết quả Hòa là hợp lý nhất. Phong độ của Bournemouth đang thăng hoa cộng với lợi thế sân nhà. Về phía đội khách họ cũng thể hiện sức mạnh tuyệt vời với kết quả gần đây không thua kém các đội bóng lớn. Chia điểm là đẹp cho đôi bên cùng vui.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Bournemouth vs Fulham

5/6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội có tối thiểu 3 bàn thắng xuất hiện. Chưa kể hàng công của Bournemouth và Fulham cũng đang có hiệu suất ghi bàn tốt. Với mức kèo 2.5 trái theo Tài là lựa chọn bao ăn.

Toàn trận : Tài 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Bournemouth vs Fulham

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Bournemouth vs Fulham sẽ là 2-2.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-2

Tổng kết

Kèo chấp : Fulham +0.5

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Bournemouth vs Fulham trong khuôn khổ Vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 4/10 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.