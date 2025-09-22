Nhận định, soi kèo bóng đá Bilbao vs Girona 00h00 ngày 24/9

Nhận định bóng đá Bilbao vs Girona 00h00 ngày 24/9: Chìm sâu trong khủng hoảng

Bilbao sẽ tiếp đón Girona trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 6 La Liga. Girona đang bét bảng với 1 điểm với 15 bàn thua vì thế không khó để Bilbao lấy 3 điểm.

Nhận định soi kèo Bilbao vs Girona 00h00 ngày 24/9

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Bilbao vs Girona

Bilbao đang có phong độ rất tệ khi để thua một mạch 4 trận gần nhất. Dù gặp đối thủ yếu hay mạnh thì Bilbao cũng thua. Đáng nói hơn cả hàng công của họ bị phế hoàn toàn khi câm bàn trong cả 4 trận thua. Đây thật sự là kết quả khó chấp nhận cho Bilbao. Vị trí thứ 8 trên BXH cho thấy Bilbao khởi đầu chậm chạp. Tinh thần của toàn đội đang rất tệ và trận đấu tới gặp Girona là cơ hội để Bilbao khẳng định vị thế của một đội bóng lớn.

Trái ngược với mùa giải bùng nổ trước đó, Girona đang gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải này. Họ mới chỉ có được 1 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên và đang đứng bét bảng. Lối chơi tấn công đẹp mắt của họ dường như đã bị các đối thủ bắt bài trong khi hàng phòng ngự lại bộc lộ quá nhiều sơ hở, trở thành một trong những đội để thủng lưới nhiều nhất giải với 15 bàn thua và chỉ 2 bàn thắng. Quả thực Girona đến sân khách của Bilbao là để cống điểm chứ với thực lực hiện tại không có cơ hội ăn điểm trước chủ nhà.

Đây sẽ là cuộc đối đầu của hai trường phái bóng đá trái ngược. Bilbao sẽ không ngần ngại chơi áp sát ngay từ đầu, dùng sức mạnh và tốc độ để bóp nghẹt khả năng triển khai bóng của Girona. Việc của Bilbao là liên tục nhồi bóng ra hai biên cho các cầu thủ của mình tận dụng khoảng trống sau lưng tuyến dưới của Girona. Về phía Girona họ chỉ có thể chơi phòng ngự để hy vọng 1 điểm. 5 lần gần nhất làm khách trên sân của Bilbao thì Girona thua tới 4 trận.

Sẽ không khó khăn để Bilbao có được 3 điểm trước Girona khi thực lực hai đội quá chênh lệch.

Bảng tỷ lệ kèo trận Bilbao vs Girona

Dưới đây là bảng kèo trận đấu giữa Bilbao vs Girona trong khuôn khổ Vòng 6 La Liga diễn ra vào ngày 24/9 tới.

Soi kèo chấp trận Bilbao vs Girona

Bilbao chấp Girona 1.25 trái đòi hỏi đội bóng xứ Basque phải thắng với cách biệt 2 bàn. Đây là nhiệm vụ không khó khăn cho thầy trò HLV Ernesto Valverde bởi họ thắng 4/5 kèo chấp gần nhất khi tiếp đón Girona. Đối đầu với hàng thủ kém nhất giải thì Bilbao không thể nào chỉ thắng với cách biệt tối thiểu được. Anh em theo cửa trên là lựa chọn hợp lý.

Toàn trận : Bilbao -1.25

Soi kèo châu Âu trận Bilbao vs Girona

Bilbao sẽ kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành của Girona. Đội khách sẽ phải gồng mình chống đỡ và chờ đợi cơ hội phản công. Nhìn chung Girona chắc chắn ra về trắng tay trong bối cảnh xuống phong độ và cầu thủ quá non nớt kinh nghiệm.

Toàn trận : Bilbao thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Bilbao vs Girona

Hàng công của Bilbao đang liên tục câm bàn. Girona cũng không phải đội bóng mạnh ở khả năng tấn công bởi họ mới chỉ kiếm được 2 bàn thắng sau 5 vòng đấu. Mức kèo 2.5 trái theo Xỉu đảm bảo có tiền.

Toàn trận : Xỉu 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Bilbao vs Girona

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Bilbao vs Girona sẽ là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-0

Tổng kết

Kèo chấp : Bilbao -1.25

Kèo châu Âu : Bilbao thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Bilbao vs Girona trong khuôn khổ Vòng 6 La Liga diễn ra vào ngày 24/9 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.