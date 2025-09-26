Nhận định, soi kèo bóng đá Barcelona vs Real Sociedad 23h30 ngày 28/9

Nhận định bóng đá Barcelona vs Real Sociedad 23h30 ngày 28/9: Giữ vững mạch bất bại

Barcelona sẽ đối đầu với Real Sociedad trong khuôn khổ Vòng 7 La Liga. Barcelona bất bại 12 trận liên tiếp nên Real Sociedad thật sự không phải đối thủ xứng tầm.

Nhận định soi kèo Barcelona vs Real Sociedad 23h30 ngày 28/9

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona đang có một phong độ hủy diệt. Sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV Hansi Flick đang bất bại với 5 chiến thắng và 1 trận hòa, xếp thứ 2 và chỉ kém Real Madrid 2 điểm. 3 vòng gần nhất Barcelona ghi tới 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Mới đây nhất Barcelona vừa có màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại Real Oviedo 3-1 ngay trên sân khách. Rất khó để tìm được đối thủ xứng tầm ngắt chuỗi bất bại của Barcelona lúc này. Trận tới đá sân nhà có lẽ lại là 3 điểm nữa cho đội bóng xứ Catalunya.

Real Sociedad vừa tìm thấy chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Mallorca 1-0 ngay trên sân nhà. Chiến thắng quý giá này chấm dứt chuỗi 8 trận đấu liên tiếp không thắng của Sociedad. Tinh thần của toàn đội phần nào đã trở nên phấn chấn hơn nhưng trước mắt là thử thách cực kỳ khó nhằn đó là Barcelona. Giới chuyên môn nhận xét Real Sociedad cần thêm nhiều thời gian để có thể khỏa lấp khoảng trống khổng lồ ở tuyến giữa sau kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hàng công của họ đang tỏ ra thiếu sắc bén, trong khi hàng thủ lại liên tục mắc sai lầm.

Phong độ hủy diệt thì Barcelona thừa thắng xông lên. Cán cân đang nghiêng hoàn toàn về phía Barcelona khi mà chủ nhà vượt trội hơn trên mọi phương diện. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Barca với thành tích thắng Real Sociedad 8/10 lần gần nhất gặp nhau. Quá khó để nghĩ tới kịch bản nào khác khi mà Barcelona đang tỏa sáng, thậm chí không cần tới Yamal hay Gavi trong đội hình (vì chấn thương).

Một chiến thắng đậm đà cho Barcelona trước Real Sociedad sẽ là kết quả của trận đấu này.

Bảng tỷ lệ kèo trận Barcelona vs Real Sociedad

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Barcelona vs Real Sociedad trong khuôn khổ Vòng 7 La Liga diễn ra vào ngày 28/9 tới.

Soi kèo chấp trận Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona chấp Real Sociedad 1.75 trái đòi hỏi Barcelona phải thắng với cách biệt 3 bàn để mang tiền về cho giới đầu tư. Hàng công của chủ nhà đang bón hành cho hệ thống phòng ngự của mọi đối thủ, nhất là tại La Liga. Lần gần nhất hai đội gặp nhau Barcelona cũng đã thắng Sociedad với tỷ số 4-0. Theo cửa trên là lựa chọn đáng cân nhắc.

Toàn trận : Barcelona -1.75

Soi kèo châu Âu trận Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona thắng Sociedad 8/10 trận gần nhất, phong độ của hai bên cũng hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng cửa Barcelona thắng là phương án không thể khác.

Toàn trận : Barcelona thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Barcelona vs Real Sociedad

Hàng công của Barcelona đang nổ súng liên tục, cứ đá là ra Tài. 14/15 trận đấu vừa qua của Barcelona có tối thiểu 3 bàn thắng và thậm chí Barcelona còn để thủng lưới khá ít. Nhà cái ra kèo 3.5 trái big bet Tài là có niềm vui.

Toàn trận : Tài 3.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Barcelona vs Real Sociedad

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Barcelona vs Real Sociedad sẽ là 4-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 4-0

Tổng kết

Kèo chấp : Barcelona -1.75

Kèo châu Âu : Barcelona thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 3.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Barcelona vs Real Sociedad trong khuôn khổ Vòng 7 La Liga diễn ra vào ngày 28/9 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.