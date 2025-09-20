Nhận định bóng đá Barcelona vs Getafe 02h00 ngày 22/9: Bắt nạt kẻ yếu

Barcelona sẽ đối đầu với Getafe trên sân nhà tại Vòng 5 La Liga. Barcelona bất bại trong cả 9 lần gần nhất gặp Getafe cho nên 3 điểm chắc chắn thuộc về Barca.

Nhận định soi kèo Barcelona vs Getafe 02h00 ngày 22/9

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Barcelona vs Getafe

Barcelona đang có phong độ rất cao với 4 trận toàn thắng. Hàng công của Barcelona dù thiếu vắng Yamal trong trận đấu ngày hôm qua gặp Newcastle nhưng vẫn có được chiến thắng 2-1. 10 trận gần nhất Barcelona thắng 9 trận và Hòa 1 trận. Nói cách khác Barcelona đang trong trạng thái không thể ngăn cản với đội hình có chiều sâu cùng lối chơi được định hình rõ nét. Pedri đang là tâm điểm của Barcelona cùng với Yamal, tài năng trẻ này liên tục làm chủ tuyến giữa và tung ra những đường bóng đẹp mắt cho đồng đội. Nhìn chung Barcelona đang làm rất tốt.

Trái ngược với độ hùng mạnh của Barcelona, Getafe không có nhiều ngôi sao tầm cỡ và thi đấu dựa trên tính kỷ luật. Tinh thần chiến đấu và thể lực sung mãn là điểm mạnh của Getafe. Sau 4 vòng đấu Getafe thắng tới 3 trận. 9 điểm có được giúp cho Getafe vững vàng ở vị trí thứ 5 trên BXH. So với mùa giải trước Getafe đã lột xác hơn nhiều. Họ chơi tấn công tốt hơn thay vì đá thực dụng để cầu hòa trụ hạng. Trong bối cảnh thắng 3/4 vòng đấu đầu tiên thì Getafe hoàn toàn có thể nghĩ tới tấm vé tham dự cúp châu Âu mùa sau.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Barcelona. Trong 44 lần gặp nhau kể từ năm 2004, Barcelona đã giành tới 30 chiến thắng, trong khi Getafe chỉ có 4 lần được hưởng niềm vui. Trên sân nhà Barcelona gần như bất bại trước Getafe. Chính vì thế kịch bản Barca dồn ép đội khách ra bã là điều mà ai cũng đoán được. Dù cho bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng tiền vệ nhưng Barcelona vẫn đủ sức đánh bại Getafe vì hàng công của chủ nhà thừa sức tạo ra đột biến.

Đẳng cấp chênh lệch và lợi thế sân nhà sẽ giúp cho Barcelona có 3 điểm dễ dàng trước Getafe.

Bảng tỷ lệ kèo trận Barcelona vs Getafe

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Barcelona vs Getafe trong khuôn khổ Vòng 5 La Liga diễn ra vào ngày 22/9 tới.

Soi kèo chấp trận Barcelona vs Getafe

Barcelona chấp Getafe 1.75 trái trận này nên theo cửa trên. Trước những đội chơi phòng ngự chặt thì Barcelona lại thường hay có bàn thắng. Mức chấp 1.75 trái đòi hỏi Barcelona phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn và họ sẽ làm được điều này trước Getafe. Hàng công của Barcelona đang có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp trong khi vẫn đảm bảo hệ thống phòng ngự.

Toàn trận : Barcelona -1.75

Soi kèo châu Âu trận Barcelona vs Getafe

Barcelona được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, phong độ ổn định và lợi thế sân nhà. Thầy trò HLV Hansi Flick sẽ kiểm soát dễ dàng trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Ngoài ra Getafe là đội đá sân khách khá tệ cho nên cửa thắng cho chủ nhà là lựa chọn duy nhất trong kèo châu Âu này.

Toàn trận : Barcelona thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Barcelona vs Getafe

Getafe chắc chắn sẽ chơi thực dụng vì đó là cách duy nhất để đối đầu với Barcelona trên sân khách. Barcelona đang gặp khó khi thiếu vắng một vài trụ cột tấn công. Nhà cái ra kèo 3 trái trận này theo Xỉu là phương án đáng cân nhắc.

Toàn trận : Xỉu 3 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Barcelona vs Getafe

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Barcelona vs Getafe sẽ là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-0

Tổng kết

Kèo chấp : Barcelona -1.75

Kèo châu Âu : Barcelona thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 3 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Barcelona vs Getafe trong khuôn khổ Vòng 5 La Liga diễn ra vào ngày 22/9 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.