Nhận định, soi kèo bóng đá Anh Arsenal vs Man City 22h30 ngày 21/9

Arsenal và Man City sẽ đối đầu với nhau trong trận cầu tâm điểm của Vòng 5 Ngoại hạng Anh. Lợi thế sân nhà là điểm tựa lớn cho Arsenal hướng tới một kết quả tích cực.

Arsenal đang có khởi đầu tốt ở mùa giải này với 3 chiến thắng và 1 thất bại sau 4 vòng đấu, đứng thứ 2 trên BXH với 9 điểm. Pháo thủ đang cho thấy sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi khi liên tục có những chiến thắng sạch lưới. Tính trong 5 trận gần nhất Arsenal chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Thầy trò HLV Mikel Arteta càng đá càng hay và giới chuyên môn rất hy vọng họ sẽ một lần nữa làm nên chuyện trong trận cầu tâm điểm sắp tới gặp Man City. Thiên thời địa lợi nhân hòa là những gì mô tả về Arsenal lúc này.

Man City đang có một khởi đầu không thực sự thuyết phục so với vị thế của mình khi thua 2/4 vòng đấu đã qua, đứng thứ 8 với 6 điểm. Kết quả này ảnh hưởng nhiều tới cuộc đua Vô địch năm nay của Man City khi mà Liverpool thậm chí vẫn đang bất bại. Mặc dù vậy, Erling Haaland vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công và anh đã có 5 bàn thắng từ đầu mùa. Khả năng tạo đột biến và tỏa sáng của Man City đều dựa cả vào Haaland. Tất nhiên trong trận đấu tới Haaland sẽ là cái tên mà Arsenal giành sự quan tâm đặc biệt.

Trận đấu sẽ diễn ra rất căng thẳng đúng tính chất của một trận tâm điểm. Arsenal với lợi thế sân nhà và phong độ tốt sẽ là đội chủ động hơn trong tấn công. Về phía đội khách Man City mặc dù gặp khó khăn về nhân sự nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm với đẳng cấp của mình. Nhìn chung hai đội rất khó để phân định thắng thua trong trạng thái tự tin và thăng hoa hiện tại. Kịch bản chia điểm là hợp lý hơn cả.

Bảng tỷ lệ kèo trận Arsenal vs Man City

Sau đây là bảng kèo trận Arsenal vs Man City trong khuôn khổ Vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 21/9.

Soi kèo chấp trận Arsenal vs Man City

Arsenal chấp Man City 0.5 trái là cơ hội để theo cửa dưới. Man City với 2 chiến thắng gần nhất trước Man Utd và Napoli đang tỏ ra hưng phấn. Hàng thủ của đội khách cũng đang ngày một cải thiện với 4/6 trận đấu vừa qua sạch lưới. Hơi khó để Arsenal thắng kèo chấp Man City trong bối cảnh hiện tại.

Toàn trận : Man City +0.5

Soi kèo châu Âu trận Arsenal vs Man City

Lối chơi của hai đội là tương đồng với nhau. Man City quyết tâm làm nên chuyện trên sân khách còn Arsenal muốn tận dụng sân nhà Emirates để pressing tạo áp lực cho đối thủ. 3 điểm là mục tiêu mà đôi bên hướng tới tuy nhiên hàng phòng ngự hai đội đang chơi quá ư là chắc chắn. Kết quả Hòa là phương án mà anh em nên cân nhắc.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Arsenal vs Man City

Khả năng cao hai đội sẽ chơi đôi công và trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng được ghi giống như những lần gặp trước đó. Lần gần nhất hai đội gặp nhau có tới 6 bàn thắng xuất hiện. Anh em theo kèo Tài 2.75 trái trận này đảm bảo có niềm vui.

Toàn trận : Tài 2.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Arsenal vs Man City

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Arsenal vs Man City sẽ là 2-2.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-2

Tổng kết

Kèo chấp : Man City +0.5

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.75 trái

Trên đây là nhận định soi kèo trận Arsenal vs Man City trong khuôn khổ Vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 21/9.