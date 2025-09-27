Nhận định bóng đá AC Milan vs Napoli 01h45 ngày 29/9: Tấn công bùng nổ

AC Milan sẽ đối đầu với Napoli trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 5 Serie A. Cả hai đội đều đang chơi rất bùng nổ trên hàng công những trận vừa qua báo hiệu một trận cầu đầy kịch tính.

Nhận định soi kèo AC Milan vs Napoli 01h45 ngày 29/9

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo AC Milan vs Napoli

AC Mlan có chuỗi phong độ ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường, bao gồm các chiến thắng quan trọng tại Serie A trước Udinese (thắng 3-0) và Bologna (thắng 1-0). Mới đây tại Coppa Italia thì AC Milan cũng thắng Lecce với tỷ số 3-0. Điều này cho thấy sự tự tin đang trở lại với đội chủ sân San Siro. Đáng nói hơn cả là 4 chiến thắng đó AC Milan đều không để thủng lưới một lần nào. Sự xuất sắc của AC Milan dưới thời HLV Allegri đang biến họ trở thành thế lực đáng gờm. Lúc này AC Milan đang đứng thứ 3 trên BXH với 9 điểm.

Thành tích của Napoli thậm chí còn vượt trội hơn cả AC Milan. 4 vòng đấu vừa qua Napoli thắng cả 4. 7/8 trận gần nhất họ giành được chiến thắng. Con đường bảo vệ danh hiệu Vô địch của Napoli mùa này mở rộng thênh thang. HLV Conte đã xây dựng cho Napoli một lối chơi pressing tầm cao đầy năng lượng, chuyển đổi trạng thái cực nhanh và vô cùng hiệu quả trong các pha tấn công. Triết lý của Conte luôn là sự kỷ luật, tốc độ và những miếng đánh trực diện. Sự vắng mặt của Lukaku là một tổn thất lớn nhưng Napoli vẫn còn trong tay những cầu thủ tấn công chất lượng.

Với tính chất của một trận đại chiến Top 3, trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ, quyết liệt ở khu vực giữa sân. AC Milan có lợi thế sân nhà và muốn cố gắng áp đặt thế trận an toàn, chờ đợi thời cơ từ những sai lầm của đối thủ. Napoli của HLV Conte sẽ không ngần ngại chơi pressing ngay từ phần sân của AC Milan để bóp nghẹt các đợt lên bóng. Cuộc chiến ở tuyến giữa, đặc biệt là màn so tài giữa 2 tiền vệ tài hoa là Modric và De Bruyne sẽ là chìa khóa quyết định thế trận.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định hai đội chia điểm, nếu có một đội thắng thì Napoli là cái tên xứng đáng hơn.

Soi kèo chấp trận AC Milan vs Napoli

AC Milan chấp Napoli 0.25 trái vì lợi thế sân nhà. Trong bối cảnh Napoli đang trở thành cỗ máy chiến thắng quả thực rất khó để AC Milan mang niềm vui về cho giới đầu tư. Ngoài ra Napoli cũng thắng kèo chấp cả lượt đi và lượt về trước AC Milan mùa giải trước. Theo cửa dưới là lựa chọn an toàn.

Toàn trận : Napoli +0.25

Soi kèo châu Âu trận AC Milan vs Napoli

Trong 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Serie A thì kết quả khá cân bằng. Napoli nhỉnh hơn một chút với 2 chiến thắng, AC Milan có 1 chiến thắng và 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Trên sân nhà gần đây AC Milan chơi khá bất ổn khi chỉ có được 5/10 trận là giành chiến thắng. Sức mạnh sân khách của Napoli lại cực kỳ khủng khiếp khi chỉ thua đúng 1 trận trong 19 lần làm khách gần nhất trong khuôn khổ Serie A. Anh em bet thủ nên cân nhắc theo nhẹ cửa đội khách thắng.

Toàn trận : Napoli thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận AC Milan vs Napoli

Cả AC Milan và Napoli đều đang có hàng công chơi tốt nhưng thống kê lại cho thấy những lần đôi bên gặp nhau khá ít bàn thắng xuất hiện. 9/10 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội không quá nổi 2 bàn. Hệ thống phòng ngự của hai đội cũng liên tục có những trận sạch lưới. Mức kèo 2.25 trái theo Xỉu rất đẹp.

Toàn trận : Xỉu 2.25 trái

Xoilac dự đoán tỷ số AC Milan vs Napoli

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa AC Milan vs Napoli sẽ là 0-1 nghiêng về phía đội khách.

Xoilac dự đoán tỷ số : 0-1

Tổng kết

Kèo chấp : Napoli +0.25

Kèo châu Âu : Napoli thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.25 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa AC Milan vs Napoli trong khuôn khổ Vòng 5 Serie A diễn ra vào ngày 29/9 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.